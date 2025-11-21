Confronto Conte-squadra, KK: ha chiesto di azzerare e ripartire! Lukaku lo sta aiutando

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'incontro di ieri tra Antonio Conte e le squadra a Castel Volturno: "C'è stato questo confronto. Conte ha parlato al cuore della squadra e dello staff, un incontro in cui ha chiesto di ripartire, di azzerare tutto. In questo lo sta aiutando molto Lukaku, la sua leadership è importante. Azzeriamo e ripartiamo, ha detto. E ha aggiunto la parola "insieme".

E quell'insieme credo debba andare anche all'esterno: l'ambiente Napoli deve essere unito. I momenti di difficoltà arrivano, ma vanno superati. E Conte vuole superarlo. Ci sarà la spinta del Maradona, con 100 mila persone tra Atalanta e Qarabag, per spingere il Napoli verso la risalita", le sue parole nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.