Conte-ADL, che succede? Tmw ricorda: "Prima dello Scudetto non si parlarono per mesi"

Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna hanno avuto una cassa di risonanza enorme per la portata dello sfogo. Ma cosa sta succedendo tra l'allenatore e la società partenopea? Prova a spiegarlo Tuttomercatoweb.com: "Uno sfogo che non può non partire da lontano. Di quando, in estate, era a un passo dalla Juventus, ma poi con un incontro con De Laurentiis si era deciso di porre un punto, passare la spugna e ricominciare. Non può funzionare così, fra adulti. C'è un nodo gordiano e va risolto, altrimenti il rischio è che si ripresenti alla prima instabilità. Esattamente come ora.

La realtà è che Conte e DeLa non si parlavano da mesi prima dello Scudetto, poi si è deciso di risolvere tutto a tarallucci e vino. Il rischio è che si possa incrinare tutto quanto è capitato nello scorso anno. Il problema poi sono i soldi: in caso di dimissioni non ci saranno problemi ad accettarle, altrimenti si andrà avanti così, di sfogo in sfogo. Finché la situazione non sarà definitivamente compromessa. Non è detto che non lo sia già, ma il Napoli non è lontano dai primi posti in classifica e può realisticamente rientrare in qualsiasi tipo di discorso. A patto che, almeno fino a giugno, entrambe le parti possano trovare un accordo".