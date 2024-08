Conte concede due giorni di riposo: alla ripresa ritroverà (probabilmente) gli esclusi di ieri

Si entra nella settimana che porterà all'attesissimo debutto in campioanto alle 18.30 sul campo del Verona. Dopo la gara di ieri, vinta solo ai rigori contro il Modena per i 32esimi di Coppa Italia, Antonio Conte ha concesso alla squadra due giorni di riposo, oggi e domani.

La ripresa della preparazione dunque è fissato per martedì al centro sportivo di Castel Volturno, dove - scrive il Corriere dello Sport - dovrebbe ritrovare tutti o quasi i giocatori non convocati per la sfida di ieri con il Modena, per evidenti ragioni di mercato: Osimhen, Folorunsho, Mario Rui e probabilmente Gaetano (considerando lo stato della trattativa con il Cagliari). Cajuste invece è diretto al Brentford.