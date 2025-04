Conte dentro o fuori: la sua permanenza interessa a tutti

vedi letture

Negli ultimi mesi tutti si fanno la stessa domanda: Antonio Conte rimarrà a Napoli? ad oggi una risposta ufficiale non c'è ma l'argomento scalda tutti.

La permanenza o meno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli oramai fa parte della quotidianità. Giornalmente a Napoli, ma soprattutto da ogni singola parte d'Italia abbiamo pensieri e parole sul futuro del tecnico. Il Napoli viaggia verso la fine del campionato lottando ancora per l'obiettivo massimo tutto questo però non spegne il fuoco delle pretendenti. Tutti voglio Conte, ma questa estate in barba a molti solo De Laurentiis è riuscito a portarlo dalla sua parte e non può essere solo un caso. Quando c'è stata la famosa stretta di mano tra il patron e Antonio Conte entrambi sapevano l'importanza di quel patto messo nero su bianco. Conte restauratore costruttore di una squadra forte dalla mentalità rocciosa, mentre Aurelio gestore, ma investitore silenzioso del nuovo progetto azzurro. queste erano le basi del patto, ma come in tutte le famiglie ci sono dei momenti in cui ci sono delle incomprensioni, scelte fatte per mantenere salda la nave. E spesso bisogna ragionare mettersi sulla bilancia per capire le mosse di tutti anche se magari le troveremo sempre non in linea con il nostro pensiero.

Oggi il Napoli lotta per lo scudetto essendo però perennemente sotto una spada di giudizi catastrofici. Le ultime uscite degli azzurri non sono state ottimali, anzi a tratti si è vista una squadra completamente assente in campo. Nonostante questo, in molti dimenticano che per vedere la posizione dei ragazzi di Conte in classifica devono alzare lo sguardo e arrivare alla seconda posizione. Tre punti di distanza sono una partita, novanta giri d'orologio dove la narrazione può cambiare in pochi attimi. Per qualcuno la stagione del Napoli si sintetizza in queste parole: "Napoli indebolito, Conte non rimarrà". Mentre alla fine della stagione la narrazione potrebbe essere ben diversa in rispetto alla classifica finale. Ad oggi non ci sono certezze e c'è chi cerca di parlare di Napoli per portare acqua al suo mulino, ma solo alla fine della stagione in molti si accorgeranno del contratto che lega il mister e del grande progetto in atto della società azzurra.