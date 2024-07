Conte e Lukaku in attesa: Osimhen al Psg ancora non si sblocca

Giovedì si riparte. Altri due giorni di riposo per il gruppo per poi iniziare a Castel di Sangro il secondo ritiro estivo e stavolta anche con i nazionali reduci dagli Europei (Di Lorenzo, Meret, Raspadoria, Buongiorno, Kvara, Folorunsho e Lobotka). Ancora qualche giorno invece per l'uruguayano Olivera. Antonio Conte così potrà allargare l'enorme lavoro - fisico e tattico - già portato avanti con le doppie sedute nei 10 giorni di Dimaro in cui ha gettato basi importanti per il suo 3-4-2-1. Resta chiaramente l'incertezza per diversi elementi in bilico, come Ostigard, Lindstrom, Gaetano e Simeone, altri ancora sotto attenta valutazione, ma soprattutto con un Osimhen che non ha avuto ancora l'ok definitivo per partire ed un Lukaku ancora sospeso in attesa di potersi ricongiungere con Conte. I piani, in questo senso, non sembrano andare come inizialmente previsto.

L'affare non si sblocca

Il Psg non arriva al momento alla tripla cifra per Osimhen e De Laurentiis ha aperto ad uno sconto sulla clausola da 120mln di euro, ma chiaramente non ad una svendita. Con le schermaglie che proseguono, considerando che il Psg non è riuscito ad oggi a vendere né Kolo Muani né Ramos, il rischio a questo punto è che il nigeriano si ritrovi in campo anche nel secondo ritiro estivo. Chi invece resterà a guardare è Romelu Lukaku, ieri ufficialmente escluso dal Chelsea dalla tournée negli Stati Uniti d'America che termina il 7 agosto: il belga non è stato incluso nei convocati e quest'aspetto può aiutare senz'altro il Napoli a chiudere nel caso anche la trattativa col club ampiamente al di sotto dei 35-40mln chiesti in questa fase. L'ostacolo infatti alla staffetta resta il mancato rilancio - per ora - del Psg per Osimhen. E non sembrano esserci previsti dei rilanci nel giro di 48 ore.