Conte e quella frase sul fantacalcio che ha fatto sorridere tutti i giornalisti

"Fantacalcio? Lasciamo stare che siamo soggetti a pressioni esterne da parte di tutti, fammi giocare questo o quest'altro, siamo arrivati all'assurdità... (ride, ndr) pensa se ascolto chi fa il fantacalcio". Non c’è da stupirsi per le parole di Antonio Conte. Negli ultimi anni, anche per i social, il fantacalcio è diventato un gioco virale a cui ormai tutti partecipano divertiti prendendosi fin troppo sul serio.

Una vera e propria moda che in certi casi diventa anche più importante delle partite stesse o del destino stesso delle proprie squadre del cuore e questo Conte lo ha lasciato intendere senza mezzi termini col sorriso durante la conferenza stampa prima della gara contro la Fiorentina. Una verità che quando viene detta dai diretti interessati fa sempre rumore.