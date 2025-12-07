Conte e Spalletti campioni invertiti: un solo precedente in Serie A

Se Napoli-Juventus sarà una sfida da scudetto, lo dirà solo un campionato ancora molto aperto e incerto. A oggi, la risposta è positiva per gli azzurri, mentre i bianconeri sono più attardati e alle prese con varie difficoltà. Di sicuro, però, è una partita scudetto se si considera l’incrocio tra due allenatori campioni d’Italia, con una particolarità. Nella sfida degli ex in panchina, infatti, Spalletti tornerà - probabilmente tra gli applausi - allo stadio Diego Armando Maradona, per sfidare la squadra con cui ha vinto il primo scudetto della sua carriera. Farà visita a Conte, capace di ripetere nel giro di appena due anni la storica impresa del toscano, ma che ovviamente prima di quello con il Napoli lo scudetto l’aveva vinto proprio con la Juventus, anche lui per la prima volta in carriera.

Un solo precedente in Serie A. La sfida tra due allenatori campioni d’Italia con la squadra avversaria è una rarità, anzi fino a oggi è stata un caso unico. Per trovare il solo precedente, bisogna tornare al campionato 1983/1984: Eugenio Bersellini, campione d’Italia nel 1980 con l’Inter, fece visita da allenatore del Torino ai nerazzurri di Luigi Radice, a sua volta scudettato con la formazione granata nel 1976. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.