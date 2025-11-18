Conte non ha mai pensato di non presentarsi! E’ tornato carico per ripartire subito

A Napoli sembra tornata un po’ di calma dopo diversi giorni di vera tempesta, scatenata dalla sconfitta contro il Bologna e dal durissimo sfogo di Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis ha gestito la situazione in modo deciso, facendo subito chiarezza su tutte le voci e confermando con fermezza la fiducia nei confronti del tecnico. In realtà - riferisce su Youtube Fabrizio Romano - nessuno nel club ha mai davvero immaginato uno scenario in cui Conte non si sarebbe presentato a Castel Volturno. I segnali arrivati sia dall’entourage dell’allenatore sia dall’ambiente vicino alla società sono sempre andati nella stessa direzione: Conte ci sarebbe stato, pronto a riprendere il timone del suo Napoli.

Quello che filtra dall’interno del club azzurro è di un Conte concentrato, impegnato a rimettere ordine, determinato a riprendere il controllo e a rimettersi subito al lavoro. Negli ultimi giorni Conte ha ricominciato a guardare avanti, con la speranza di riuscire a rimettere in carreggiata la squadra nonostante l’ennesima tegola arrivata dopo la gara con il Bologna: il grave infortunio di Zambo Anguissa. Conte, però, è tornato come ci si aspettava: deciso a sistemare il Napoli e a ripartire già dalla sfida con l’Atalanta. E poi c’è la Champions League, un altro passaggio cruciale della stagione. Una cosa, però, è certa: Conte non ha mai davvero pensato di non presentarsi.