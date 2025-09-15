Conte sa come si batte Guardiola: lo score sorride al tecnico azzurro

Manca sempre meno al ritorno del Napoli in Champions League, dopo un anno senza coppe europee a causa del decimo posto in campionato nel 2023/24. Gli azzurri esordiranno alla grande questo giovedì: all'Ethiad Stadium ci sarà da affrontare il Manchester City. "Andremo da buoni alunni a studiare dai maestri, sperando che un giorno l'alunno possa superare il maestro", ha detto Antonio Conte nel post-partita contro la Fiorentina... Ma nonostante la squadra di Pep Guardiola sia una corazzata, il tecnico azzurro può ritenersi qualcosa in più che un semplice alunno.

Non serve certo ricapitolare l'illustre carriera ed il palmarès di Antonio Conte allenatore, che ha vinto con tante squadre diverse e nelle situazioni più disparate, ma nello specifico è interessante sottolineare lo score dell'attuale tecnico del Napoli contro Pep Guardiola, un maestro del calcio ritenuto tra i migliori coach di sempre. Ebbene, il bilancio sorride a Conte che, in sette incroci con lo spagnolo sulle panchine di Tottenham e Chelsea, ha vinto quattro volte e perso tre. E qui ritorna il discorso dell'allievo e del maestro, perché se è vero che il Napoli come club può certamente ispirarsi al Manchester City, il confronto tra gli allenatori non è poi così impari. Conte può studiare da Guardiola e viceversa, lo stesso Pep nel 2017 aveva ammesso: "Conte è il miglior allenatore del mondo e da lui ho da imparare".