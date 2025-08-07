Ufficiale Conte sfida un altro italiano e non solo: Pallone d'Oro, gli allenatori in nomination

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - 'France Football' ha reso nota la lista dei candidati al Premio Cruijff di miglior allenatore della scorsa stagione calcistica. Nell'elenco delle cinque 'nominations' ci sono due tecnici italiani, Antonio Conte che ha vinto lo scudetto con il Napoli, ed Enzo Maresca che alla guida del Chelsea ha conquistato la Conference League e il Mondiale per club. Coin loro sono in lista Luis Enrique del Psg, dato da molti come favorito per il premio, Arne Slot del Liverpool campione della Premier e Hansi Flick del Barcellona che ha vinto la Liga.

Quanto al premio per il calcio femminile, le 'nominations' sono quelle di Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renée Slegers e Sarina Wiegman, quest'ultima ct dell'Inghilterra che si è confermata campione d'Europa. (ANSA).