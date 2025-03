Ufficiale Conte sorride, gruppo al completo: rientrati anche Olivera e Anguissa

vedi letture

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno in vista del prossimo match di campionato contro il Milan in programma domenica alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Gruppo al completo per Antonio Conte, che ha ritrovato oggi anche Zambo Anguissa e Mathias Olivera, gli ultimi due giocatori rientrati dalle rispettive nazionali.

A riferirlo è il club azzurro tramite un comunicato ufficiale: “Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica alle 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le Nazionali”.