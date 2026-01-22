Ufficiale Conto alla rovescia su rimesse e rinvii, novità Var e non solo: le nuove regole del calcio

L’Ifab, riunita a Londra, ha varato una serie di misure per rendere le partite più fluide e ridurre le interruzioni. Dopo i riscontri positivi sul limite ai portieri, arrivano il conto alla rovescia per rimesse e rinvii, l’uscita temporanea per chi riceve cure in campo e 10 secondi massimi per lasciare il terreno al momento del cambio.

Confermato il VAR solo sulle quattro casistiche chiave, con alcune estensioni mirate. Proseguono, infine, i test su fuorigioco e tecnologie semi-automatiche.