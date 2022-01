Coppa d'Africa, l'Egitto batte la Costa d'Avorio ai rigori e vola ai quarti: Kessie si fa male

L'Egitto accede ai quarti di finale di Coppa d'Africa, avendo la meglio della Costa d'Avorio solamente ai calci di rigore dopo che i 120' erano terminati 0-0. Decisivo l'errore dal dischetto di Bailly, unico a fallire la sua esecuzione. Di Salah il rigore finale che porta i Faraoni tra le migliori 8 del continente. Da segnalare l'infortunio rimediato da Franck Kessie nel primo tempo. Il milanista è uscito in lacrime per un problema muscolare, pur rimanendo in panchina a sostegno dei compagni di squadra. L'Egitto se la vedrà ai quarti di finale col Marocco, partita che si giocherà a Yaoundé il 30 gennaio.