Coppa di Croazia, eliminato l'Hajduk di Gattuso! Cannavaro in gioco con la sua Dinamo Zagabria

Niente da fare per l'ex tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Il suo Hajduk Spalato è stato eliminato di netto dalla Coppa di Croazia per mano del Rijeka, per altro diretta rivale di campionato (rispettivamente seconda e prima in classifica in HNL). Si qualifica per la semifinale dunque l'attuale capolista del campionato croato dopo una vittoria per 3-2 rifilata ai giocatori di Rino, inutile la rete dell'ex Inter e Atalanta Livaja (29').

A breve comincia anche Dinamo Zagabria-Osijek, con un pass per la semifinale in palio per Fabio Cannavaro e la sua ciurma. Settimana prossima è il turno dell'Istria contro la Lokomotiva, chiude Slaven-Gorica.

I quarti di Coppa di Croazia

Mercoledì 26 febbraio

Hajduk Spalato - Rijeka 1-3

Dinamo Zagabria - Osijek

Martedì 4 marzo

Istra - Lokomotiva

Mercoledì 5 marzo

Slaven - Gorica

*in neretto le qualificate in semifinale