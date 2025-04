Coppa di Francia, PSG in finale senza Kvara ma col brivido: da 0-2 a 4-2 con un club di Ligue 2

Solo un brutto spavento per il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia: allo Stade Pierre-Mauroy l'USL Dunkerque, club di Ligue 2, si porta in doppio vantaggio (gol di Sasso e Al Saad) chiudendo sul 2-1 il primo tempo per la rete del solito Dembelé che ha rimesso i suoi in pista allo scadere di frazione di gioco. Poi la squadra di Luis Enrique completa la rimonta con i gol di Marquinhos, Doué e ancora Dembelé accedendo così alla finale prevista il prossimo 24 maggio allo Stade de France.

Obiettivo Triplete intatto per Donnarumma e Kvaratskhelia (il primo in panchina, l'ex Napoli nemmeno in distinta) e : l'avversaria per la finale uscirà dalla sfida di domani sera fra AS Cannes e Reims.