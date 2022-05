Coppa Italia, finale Juve-Inter da record di incasso: battuto ogni record

Alcuni settori dell’Olimpico come curve e distinti sono esauriti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - per altri ci sono ancora pochi biglietti.

Chi cerca un biglietto per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter farebbe bene ad accelerare. Alcuni settori dell’Olimpico come curve e distinti sono esauriti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - per altri ci sono ancora pochi biglietti. La previsione facile dice che lo stadio mercoledì sera sarà esaurito, giusta celebrazione per il ritorno della finale a Roma dopo la parentesi del 2021 a Reggio Emilia, dove la Juve di Pirlo vinse contro l’Atalanta. Non solo, si annuncia un esaurito “nobile”, con il record di incasso per la Coppa Italia. Inter-Milan del 19 aprile, semifinale di ritorno vinta dall’Inter, ha battuto il record del 2016: incasso di 4.156.710 euro.

Per la finale si andrà oltre - continua La Gazzetta dello Sport - pur senza arrivare ai 4,5 milioni. In tribuna, attesi come sempre tanti personaggi del calcio e non solo. Il presidente federale Gabriele Gravina ci sarà e con lui potrebbero essere diversi presidenti di club, impegnati nel pomeriggio di mercoledì nell’assemblea di Lega proprio a Roma.