Coppa Italia, il tabellone completo: la Lazio aspetta Napoli-Palermo

Si fa sul serio. La Coppa Italia è ormai a un passo dalla sua fase finale. Nella giornata appena conclusa, Sassuolo, Cagliari ed Empoli hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale. Rispettivamente, troveranno sulla propria strada Milan, Juventus - detentrice del trofeo - e Fiorentina.

Nelle prossime ore, tra mercoledì e giovedì, scenderanno in campo anche le restanti squadre impegnate nei sedicesimi di finale della competizione. Fari puntati, per ovvie ragioni, sul derby fra Genoa e Sampdoria in programma alle 21. Ma anche sul derby delle Due Sicilia: Napoli-Palermo, in programma giovedì, non si disputa addirittura dal 2017, quando la gara finì col risultato di 1-1 in virtù delle reti di Mertens e Nestorovski. Da Udinese-Salernitana uscirà infine la sfidante per l'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia.

Di seguito il tabellone completo della Coppa Italia. La finale è in programma allo stadio Olimpico di Roma il 25 maggio 2025.

Sedicesimi di finale

Cagliari-Cremonese 1-0

Torino-Empoli 1-2

Monza-Brescia giovedì 26 settembre alle 18,30

Pisa-Cesena mercoledì 25 settembre alle 16

Lecce-Sassuolo 0-2

Genoa-Sampdoria mercoledì 25 settembre alle 21

Napoli-Palermo giovedì 26 settembre alle 21

Udinese-Salernitana mercoledì 25 settembre alle 18,30

Ottavi di finale

1. Juventus-Cagliari

2. Fiorentina-Empoli

3. Bologna-vincente Monza-Brescia

4. Atalanta-vincente Pisa-Cesena

5. Milan-Sassuolo

6. Roma-vincente Genoa-Sampdoria

7. Lazio-vincente Napoli-Palermo

8. Inter-vincente Udinese-Salernitana

Quarti di finale

Vincente 1-vincente 2

Vincente 3-vincente 4

Vincente 5-vincente 6

Vincente 7-vincente 8