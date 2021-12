Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Genoa-Salernitana: Destro torna dal 1'. Djuric titolare

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Salernitana, sfida valita per i sedicesimi di Coppa Italia. Shevchenko si affida come sempre al 3-5-2 schierando Semper in porta con Biraschi, Bani e Vasquez in difesa. A centrocampo non c'è Badelj ma Hernani con Galdames e Portanova mezzali mentre Sabelli e Cambiaso saranno gli esterni. In attacco torna Destro dal primo minuto al fianco di Ekuban. Colantuono si affida in attacco a Vergani e Djuric. In difesa davanti a Fiorillo ci sarà una linea a tre con Delli Carri, Bogdan e Gagliolo mentre a centrocampo ci saranno Schiavone, Di Tacchio e Kastanos con Kechrida e Jaroszynski sulle fasce.

GENOA (3-5-2): Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Portanova, Hernani, Galdames, Cambiaso; Ekuban, Destro.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Vergani, Djuric.