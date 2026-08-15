Coppa Italia, al Modena non basta la doppietta di Ambrosino: vince il Venezia 3-2

Coppa Italia, al Modena non basta la doppietta di Ambrosino: vince il Venezia 3-2
Oggi alle 23:00Notizie
di Davide Baratto
Coppa Italia, successo del Venezia in rimonta contro il Modena: vincono 3-2 i lagunari, ma brilla la stella di Giuseppe Ambrosino

Termina sul risultato di 3-2 il match del Penzo tra Venezia e Modena, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2026/27. Non basta la stupenda doppietta di Giuseppe Ambrosino, l'attaccante in prestito dal Napoli che nel primo tempo porta due volte in vantaggio i suoi rispondendo anche al gol di Akor Adams. A fine ripresa, infatti, i lagunari mettono a segno un uno-due micidiale: prima John Yeboah all'83esimo e poi di nuovo Adams all'85esimo. Dunque, si qualifica ai sedicesimi la squadra di Giovanni Stroppa che affronterà l'Udinese.

Coppa Italia 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e la programmazione tv

Parma-Catania 2-0

Cagliari-Arezzo 1-0

Monza-Avellino 3-0

Fiorentina-Benevento 4-1

Catanzaro-Sudtirol 2-3 d.c.r.

Udinese-Padova 1-0

Venezia-Modena 3-2

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027