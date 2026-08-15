Ufficiale
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Carrarese: c'è Simeone dal 1'
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Serata di trentaduesimi di Coppa Italia per l'edizione 2026/27. Alle ore 21:15 va in scena Torino-Carrarese e sono state rese note le scelte degli allenatori: nei padroni di casa, mister Ignazio Abate schiera titolare Giovanni Simeone al centro dell'attacco, chance anche per il neo acquisto Comuzzo in difesa. Di seguito le formazioni ufficiali:
TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Cömert; Pedersen, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlašić, Casadei; Simeone. Allenatore: Ignazio Abate
CARRARESE (3-5-2): Garofani; Ruggeri, Oliana, Romani; Belloni, Parlanti, Khafi, Rubino, Rouhi; Abiuso, Cissé. Allenatore: Gabriele Cioffi
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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