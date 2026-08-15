Video Favasuli, addio emozionante al Catanzaro: giro di campo, lacrime e applausi

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Costantino Favasuli saluta il Catanzaro: giro di campo in lacrime tra gli applausi dei tifosi. È pronto il suo trasferimento al Napoli

Costantino Favasuli si prepara a diventare un nuovo calciatore del Napoli: l'affare è ormai definito, restano da svolgere gli ultimi passaggi tra cui visite mediche e firma del contratto. Il ragazzo classe 2004, intanto, quest'oggi ha salutato la sua squadra, il Catanzaro: in occasione del match di Coppa Italia contro il Sudtirol, Favasuli (che non è stato convocato) ha fatto il giro di campo in lacrime, tra gli applausi dei suoi tifosi.

Di seguito il video.