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Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Venezia-Modena: Ambrosino titolare

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Venezia-Modena: Ambrosino titolareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:40Notizie
di Davide Baratto

Serata di trentaduesimi di Coppa Italia per l'edizione 2026/27. Alle ore 20:45 va in scena Venezia-Modena e sono state rese note le scelte degli allenatori: negli ospiti, mister Daniele Galloppa schiera dal primo minuto l'attaccante Giuseppe Ambrosino, trasferitosi quest'estate in prestito dal Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali:

VENEZIA (3-5-2): Filip Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Perez, Busio, Sohm, Haas; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa

MODENA (3-4-2-1): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Imputato, Santoro, Brugman, Zampano; Olzer, Caso; Ambrosino. Allenatore: Daniele Galloppa