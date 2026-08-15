Coppa Italia, i risultati del pomeriggio: Udinese ok, Catanzaro ko ai rigori
Continuano i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2026/27: questo pomeriggio sono andate in scena due gare e ne sono previste altre due in serata, Venezia-Modena e Torino-Carrarese. Intanto, l'Udinese supera il turno battendo 1-0 il Padova grazie al gol del bomber Keinan Davis; finisce ko invece il Catanzaro, nel giorno del saluto di Costantino Favasuli, contro Sudtirol: sul 2-1 a favore viene recuperato all'85esimo, la gara va ai rigori dove ha la meglio la squadra trentina. I friulani ai sedicesimi di finale affronteranno la vincente di Venezia-Modena, i tirolesi la vincente di Genoa-Ascoli.
Coppa Italia 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e la programmazione tv
Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1
Catanzaro-Sudtirol 2-3 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027
Serie A Enilive 2026-2027
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