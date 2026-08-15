Coppa Italia, i risultati del pomeriggio: Udinese ok, Catanzaro ko ai rigori

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Trentaduesimi di finale di Coppa Italia: Udinese-Padova 1-0 e Catanzaro-Sudtirol 2-3 d.c.r. Il calendario e la programmazione tv

Continuano i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2026/27: questo pomeriggio sono andate in scena due gare e ne sono previste altre due in serata, Venezia-Modena e Torino-Carrarese. Intanto, l'Udinese supera il turno battendo 1-0 il Padova grazie al gol del bomber Keinan Davis; finisce ko invece il Catanzaro, nel giorno del saluto di Costantino Favasuli, contro Sudtirol: sul 2-1 a favore viene recuperato all'85esimo, la gara va ai rigori dove ha la meglio la squadra trentina. I friulani ai sedicesimi di finale affronteranno la vincente di Venezia-Modena, i tirolesi la vincente di Genoa-Ascoli.

Coppa Italia 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e la programmazione tv

Parma-Catania 2-0

Cagliari-Arezzo 1-0

Monza-Avellino 3-0

Fiorentina-Benevento 4-1

Catanzaro-Sudtirol 2-3 d.c.r.

Udinese-Padova 1-0

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027