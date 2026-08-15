Coppa Italia, il Torino vince di misura con la Carrarese: decide Simeone
Termina sul risultato di 1-0 il match tra Torino e Carrarese, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Vittoria di misura per la squadra di Ignazio Abate, che si qualifica ai sedicesimi di finale grazie al gol al nono minuto di Giovanni El Cholito Simeone. I granata quindi avanzano nel tabellone e affronteranno il Monza nel prossimo turno.
Coppa Italia 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e la programmazione tv
Parma-Catania 2-0
Cagliari-Arezzo 1-0
Monza-Avellino 3-0
Fiorentina-Benevento 4-1
Catanzaro-Sudtirol 2-3 d.c.r.
Udinese-Padova 1-0
Venezia-Modena 3-2
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027
Serie A Enilive 2026-2027
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