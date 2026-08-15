Coppa Italia, il Torino vince di misura con la Carrarese: decide Simeone

Coppa Italia, il Torino vince di misura con la Carrarese: decide SimeoneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:30Notizie
di Davide Baratto
Coppa Italia 2026/27, Torino-Carrarese 1-0: decisivo il gol di Giovanni Simeone. La squadra di Ignazio Abate affronterà il Monza ai sedicesimi di finale

Termina sul risultato di 1-0 il match tra Torino e Carrarese, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Vittoria di misura per la squadra di Ignazio Abate, che si qualifica ai sedicesimi di finale grazie al gol al nono minuto di Giovanni El Cholito Simeone. I granata quindi avanzano nel tabellone e affronteranno il Monza nel prossimo turno.

Coppa Italia 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e la programmazione tv

Parma-Catania 2-0

Cagliari-Arezzo 1-0

Monza-Avellino 3-0

Fiorentina-Benevento 4-1

Catanzaro-Sudtirol 2-3 d.c.r.

Udinese-Padova 1-0

Venezia-Modena 3-2

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027