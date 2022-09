Corbo su Repubblica: "Spalletti mina vagante! ADL ha finto di non sentirlo..."

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha dato meriti alla società per l'ottimo avvio di stagione nella sua rubrica 'Il Graffio'

TuttoNapoli.net

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha dato meriti alla società per l'ottimo avvio di stagione e nella sua rubrica 'Il Graffio' si esprime così: "La società è protagonista. Rivoluzione a sentimenti zero, ottimi acquisti con bassi ingaggi e più fisicità e freschezza. Ma c’è una mina vagante: Spalletti ama rivendicare meriti e indipendenza. Lo fa persino con il mancato scudetto ’22. In pubblico di recente si è lamentato per la richiesta di informazioni attribuita al presidente. È scattato un allarme. De Laurentiis per una volta ha finto di non sentire, evitando così spiacevoli turbolenze. Per lo scudetto le forti personalità non si sommano mai. Si elidono".