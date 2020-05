Coronavirus, i dati in Campania sulle terapie intensive: tre persone in più rispetto a mercoledì

Il 6 maggio, l'altro ieri, mercoledì, erano 25 i pazienti in terapia intensiva in Campania. Oggi ne sono 28. Un piccolo campanello d'allarme che non deve comunque creare apprensione, semplicemente la conferma che nonostante l'inizio della fase 2 bisogna continuare a tenere alta l'attenzione e continuare a rispettare tutte le regole. Già ad aprile sono stati fatti grandi passi in avanti: il 1 aprile erano 131 le persone campane in terapia intensiva, ora i reparti si sono svuotati ma anche 28 persone restano tante.