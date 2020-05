Coronavirus, numeri ancora confortanti a Napoli città: due positivi in più nelle ultime 24h

L'emergenza Coronavirus è ancora in atto, ma nella città di Napoli continuano a registrarsi numeri che tengono ampiamente sotto controllo l'epidemia. E' il Comune di Napoli, attraverso le Asl, a comunicare i dati di oggi: al momento, nella città di Napoli, ci sono 233 positivi attivi, che si inseriscono all'interno del totale di 984 positivi dall'inizio dell'emergenza, due in più rispetto a ieri.

I guariti, invece, sono 626, due persone in più rispetto a ieri. Per il terzo giorno consecutivo resta invariato il numero dei decessi (al momento 125), mentre sono ancora 4 le persone in terapia intensiva, numero che non trova incremento da nove giorni.



Dei 233 attualmene attivi a Napoli città, 42 sono ricoverati in ospedale mentre 191 sono in isolamento domiciliare.