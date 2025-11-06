Prima pagina Corriere dello Sport: "Ipoteca Inter"

“Ipoteca Inter” è l’apertura del Corriere dello Sport. I nerazzurri superano anche il Kairat: 12 punti in classifica e ottavi ormai a un passo. Lautaro trascina ancora, quarto gol europeo, settimo stagionale, mentre Carlos Augusto firma il definitivo sigillo. Ora però iniziano le salite: all’orizzonte ci sono Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Nel taglio basso spazio al movimento panchine in Serie A: “Fiorentina, è Vanoli”. Commisso sceglie il successore di Pioli: accordo biennale praticamente pronto. In Conference la Viola è di scena a Mainz (18.45). L’Europa League propone invece Rangers-Roma e Bologna-Brann, entrambe alle 21.