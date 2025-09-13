Prima pagina
Corriere dello Sport: “L’ora della verità”
“Affari suoi” titola quest’oggi la prima pagina del Corriere dello Sport. Al centro dell’attenzione c’è Christian Chivu, tecnico dell’Inter, che dopo la sconfitta contro l’Udinese deve cercare di evitare il secondo ko, a partire dalla sfida di oggi contro la Juventus. Per l’Inter in campo Akanji dal primo minuto, mentre Tudor pensa a partire con Koopmeiners.
Per l’allenatore dei bianconeri, una vittoria significherebbe +6 sull’avversaria. “L’ora della verità”, in taglio alto il virgolettato di Antonio Conte per l’inizio del tour de force da 6 partite in 22 giorni con l’esordio di Beukema in difesa al fianco di Buongiorno.
Copertina Calciomercato Napoli: Conte ha confermato la svolta improvvisa di agosto di Fabio Tarantino
Rileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
