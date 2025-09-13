Prima pagina

Corriere dello Sport: “L’ora della verità”

Corriere dello Sport: “L’ora della verità”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

“Affari suoi” titola quest’oggi la prima pagina del Corriere dello Sport. Al centro dell’attenzione c’è Christian Chivu, tecnico dell’Inter, che dopo la sconfitta contro l’Udinese deve cercare di evitare il secondo ko, a partire dalla sfida di oggi contro la Juventus.  Per l’Inter in campo Akanji dal primo minuto, mentre Tudor pensa a partire con Koopmeiners.

Per l’allenatore dei bianconeri, una vittoria significherebbe +6 sull’avversaria. “L’ora della verità”, in taglio alto il virgolettato di Antonio Conte per l’inizio del tour de force da 6 partite in 22 giorni con l’esordio di Beukema in difesa al fianco di Buongiorno.
 