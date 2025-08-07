Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, il jolly è Chiesa: può essere il colpo da ultimi giorni"

"Douglas libera Hjulmand". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulle mosse di mercato della Juventus. La Vecchia Signora potrebbe salutare davvero presto Douglas Luiz, che ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest. Distanza invece tra i due club, anche se la partenza del brasiliano verso la Premier League libererebbe Hjulmand, che attende una risposta positiva da parte della Juventus.

Spazio dedicato anche al Milan, che ha ufficializzato l'arrivo di Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale e adesso il Diavolo si concentrerà sull'innesto di un nuovo attaccante. Tra i nomi accostati al Diavolo c'è anche quello di Rasmus Hojlund, che potrebbe lasciare il Manchester United e tornare in Italia. Inavvicinabile invece Dusan Vlahovic a causa dei costi piuttosto elevati. Per la difesa, infine, si avvicina il terzino Athekame. Prima pagina dedicata anche al Napoli, che ha in pugno Juanlu Sanchez e Gutierrez e che pensa a Chiesa per l'esterno.