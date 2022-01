Cos'altro è successo per l'ennesimo stop (facile) sbagliato da Lozano

Contro il Leicester, per un controllo sbagliato in corsa, Lozano ha perso un dente. Contro la Fiorentina, per uno stop sbagliato, Lozano è stato espulso e ha rischiato di far molto male a Gonzalez. Lozano dovrebbe evitare errori banali e poi, dopo, quando ormai è successo, dovrebbe avere la capacità di frenare l'istinto.

Ha rischiato grosso contro il Leicester, perse il controllo del pallone in velocità e andò a sbattere contro un avversario. Stasera, come allora, era facile controllare palla, ha difettato nella tecnica e ha rimediato un rosso meritatissimo. L'attenuante Covid regge fino ad un certo punto, aveva anche colpito un bel palo pochi prima dell'errore. Una cosa è certa: dopo quelle dichiarazioni, sulla voglia di un top club, Lozano si è esclissato. Non che prima avesse fatto meglio. Zero gol da quel famoso 11 novembre e prestazioni spesso negative.