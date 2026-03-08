Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Torino: i cinque punti di Tuttonapoli

Il Napoli vince 2-1 l'anticipo contro il Torino, una partita ben giocata e gestita fino al gol subito, dove restituisce un po' di apprensione nei minuti finali. Un altro scatto verso il piazzamento Champions. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.

Una prova solida - Quella contro il Torino è una delle prestazioni più solide della stagione. Il Napoli, una volta andato in vantaggio, ha tenuto la gestione totale della partita fino al raddoppio. L'unica sbavatura è quella sul gol subito e poco altro.

Alisson impressiona ancora - La sblocca Alisson con un'altra magia delle sue. Arrivato con un trascorso alle spalle di numeri (a volte possono essere anche freddi), si sta prendendo la scena con una tale naturalezza, semplicità, praticità. Dribbla, punta, calcia e fa gol. Dopo due anni il Napoli potrebbe aver trovato un'alternativa valida a Kvicha Kvaratskhelia.

Elmas, primo gol in stagione - Uno dei momenti più attesi della stagione: il primo gol di Elmas, in questa sua seconda avventura con la maglia del Napoli. È tornato a fare quello che gli è sempre riuscito, aiutare la squadra nel momento del bisogno. Eljif lo trovi ovunque e prova a ricoprire diverse posizioni, soprattutto in una stagione fatta di emergenze come quello del Napoli. Bel gol in area di rigore e un sorriso smagliante per aver messo il suo nome tra i marcatori di questo campionato.

Grandi ritorni - Aveva già fatto un certo effetto rivedere Anguissa e De Bruyne nelle foto dell'allenamento durante la settimana. Ad un certo punto della partita il Napoli si ritrova in campo Anguissa, De Bruyne, Lukaku: tutti insieme, come mai in questa stagione. Momenti che ricordano quelle sere di fine estate. Come quella sensazione di cosa sarebbe potuto essere, ma non è stato. E fuori c'erano anche McTominay, Neres e Di Lorenzo. Il potenziale di una squadra che poteva vivere una stagione diversa e la consapevolezza di poter aspirare ad un futuro migliore soprattutto se si limiteranno le situazioni che hanno portato a perdere tanti punti e uomini.

Frase Conte - "In queste 11 partite scriveremo il futuro dell'anno prossimo". Non perché non ci sia la possibilità di vincere lo Scudetto, questo finale di campionato dovrà limitarsi a raggiungere solo il piazzamento Champions. Porre le basi per il futuro e iniziare al costruire il Napoli dell'anno prossimo è la chiave. Il desiderio di rivedere questi giocatori di livello tutti insieme, per il maggior tempo possibile, magari ringiovanendo la rosa in alcuni punti, con eventuali correttivi funzionali, può riportare il Napoli ad un livello abbastanza importante.