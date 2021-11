Cosa serve all'Italia per qualificarsi al Mondiale: tutte le combinazioni

Italia e Svizzera alla pari agli ultimi 90’, con differenza reti generale di +11 a +9 per gli azzurri: se la Svizzera non batte la Bulgaria, a Mancini basterà il pari con l’Irlanda del Nord. Se entrambe vincessero l’ultima partita, decisivo lo scarto nel punteggio. A parità di differenza reti, contano in subordine i gol segnati nel girone o i gol in trasferta negli scontri diretti (all’andata 0-0).