Covid, si va verso l'allentamento delle restrizioni: dal primo maggio addio al Green Pass

TuttoNapoli.net

E' in corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno, tra l'altro, il nuovo decreto per allentare le restrizioni Covid in vista della scadenza dello Stato di emergenza del 31 marzo. Si va verso un allentamento delle misure anti Covid. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, a maggio dovrebbe finire l'obbligo del Green pass: si sarebbe stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde solo in alcuni ambiti ancora fino al 30 aprile.

Dal primo aprile non sarà più obbligatorio avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Anche nei ristoranti all'aperto non sarà necessaria l'esibizione del Green pass. Da aprile, inoltre, non sarà più richiesto il green pass sui bus ed in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere obbligo di indossare le mascherine. Le norme sull'obbligo delle mascherine, infatti, restano invariate fino al 30 aprile.

La capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. Mentre l'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa. L'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e di conseguenza decadono il Cts e la struttura del commissario straordinario.