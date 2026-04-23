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Cremonese, i convocati per Napoli: torna Maleh, out Vardy
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Marco Giampaolo ha diramato al lista dei convocati per la partita di domani tra la sua Cremonese e il Napoli, in programma alle 20:45
Marco Giampaolo ha diramato al lista dei convocati per la partita di domani tra la sua Cremonese e il Napoli, in programma alle 20:45 al Diego Armando Maradona. L'allenatore grigiorosso ritrova Maleh, al rientro dalla squalifica, ma dovrà fare a meno di Collocolo e Vardy. Di seguito l'elenco completo.
PORTIERI: Audero, Silvestri, Nava
DIFENSORI: Luperto, Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino, Pezzella, Barbieri,
CENTROCAMPISTI: Thorsby, Zerbin, Collocolo, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Bondo
ATTACCANTI: Djuric, Okereke, Bonazzoli, Sanabria
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