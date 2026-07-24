Pirlo ct Italia, tutti i dettagli: la data dell'annuncio e spunta lo stipendio

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Andrea Pirlo sarà il prossimo ct della Nazionale. Tutti i dettagli su La Gazzetta dello Sport, edizione online. In Federcalcio cresce intanto l'attesa per i prossimi sviluppi: martedì è in programma il Consiglio federale che, pur non avendo un ruolo decisionale nella nomina del ct, dovrà essere semplicemente consultato come previsto dallo Statuto. L'appuntamento potrebbe comunque trasformarsi nell'occasione ideale per l'annuncio ufficiale, mentre negli uffici della Figc ci si prepara all'eventualità di un fine settimana particolarmente intenso.

Pirlo verso un progetto di lungo periodo

L'orientamento è quello di affidare a Pirlo un contratto con scadenza al Mondiale del 2030, anche se l'obiettivo della nuova area tecnica sarebbe ancora più ambizioso. L'intenzione di Maldini, infatti, è costruire un percorso di rifondazione destinato a partire dalle categorie giovanili, coinvolgendo ragazzi di 12 e 13 anni e sviluppandone la crescita nell'arco di otto-dieci stagioni. Sul piano economico, l'accordo dovrebbe prevedere uno stipendio intorno a 1,5 milioni di euro a stagione, una cifra inferiore rispetto ai circa 2 milioni che sarebbero stati sufficienti per trattenere Roberto Mancini.