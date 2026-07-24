Buffon dice no all'Italia: rifiutato ruolo proposto da Maldini-Leonardo

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Gianluigi Buffon non farà ritorno in Nazionale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, circa dieci giorni fa Paolo Maldini e Leonardo avrebbero contattato l'ex portiere di Juventus e Italia per proporgli un incarico ancora più operativo rispetto a quello ricoperto in passato. Buffon era stato nominato capo delegazione degli Azzurri nel 2023, in concomitanza con l'arrivo di Luciano Spalletti, salvo poi rassegnare le dimissioni nell'aprile del 2026 dopo la pesante sconfitta di Zenica, essendo stato tra i principali sostenitori della candidatura di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale.

La scelta e il nuovo assetto dirigenziale

Sempre secondo il quotidiano, Buffon avrebbe valutato con attenzione la proposta avanzata da Giovanni Malagò e recapitatagli attraverso Maldini e Leonardo. Dopo alcuni giorni di riflessione, però, l'ex numero uno avrebbe deciso di declinare l'offerta, pur con qualche rammarico. L'obiettivo della nuova dirigenza sarebbe quello di rafforzare l'organigramma di Coverciano inserendo due figure chiave: un nuovo team manager e un responsabile delle Nazionali giovanili. Buffon era considerato il principale candidato per il ruolo di team manager.