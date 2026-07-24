Ufficiale Nocerino è il nuovo allenatore della Primavera del Napoli: l'annuncio

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Tutto confermato: è Antonio Nocerino il nuovo allenatore della Primavera del Napoli. Lo ha annunciato il club azzurro con una nota ufficiale. Nocerino ritrova così a distanza Allegri con cui aveva condiviso anni fa l'avventura al Milan di Ibrahimovic. "La SSC Napoli è lieta di comunicare che Antonio Nocerino è il nuovo Responsabile Tecnico della squadra primavera. In bocca al lupo, mister!".