Ultim'ora Pirlo sarà il ct dell’Italia! Accordo fino al Mondiale 2030: presto le firme

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Affare fatto. Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della nazionale italiana. Accordo raggiunto dopo il no di Guardiola arrivato in nottata. Fabrizio Romano ha svelato tutto sui social: "Intesa per un contratto fino al Mondiale 2030 con l’idea di affidare a Pirlo un progetto a lungo termine. Paolo Maldini e Leonardo pronti a ratificare gli aspetti formali dell’intesa nel weekend per procedere poi con l’annuncio nei prossimi giorni".