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Pirlo sarà il ct dell’Italia! Accordo fino al Mondiale 2030: presto le firme
TuttoNapoli.net
Affare fatto. Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della nazionale italiana. Accordo raggiunto dopo il no di Guardiola arrivato in nottata. Fabrizio Romano ha svelato tutto sui social: "Intesa per un contratto fino al Mondiale 2030 con l’idea di affidare a Pirlo un progetto a lungo termine. Paolo Maldini e Leonardo pronti a ratificare gli aspetti formali dell’intesa nel weekend per procedere poi con l’annuncio nei prossimi giorni".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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