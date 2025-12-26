Cremonese, Nicola punta a recuperare Bianchetti per il Napoli: le ultime di formazione

(ANSA) - CREMONA, 26 DIC - La Cremonese ha messo nel mirino la sfida di domenica contro il Napoli, appuntamento di prestigio allo Zini che misurerà ambizioni e solidità del momento grigiorosso. La squadra di Nicola lavora con attenzione ai dettagli, tra recuperi importanti e qualche grattacapo di formazione. La buona notizia arriva dal centrocampo, dove Payero è tornato a disposizione dopo la squalifica. Il suo rientro offre nuove soluzioni al tecnico, che potrebbe concedere un turno di riposo a Bondo, con Grassi pronto a prendere posto in mezzo al campo accanto all'argentino. Altrimenti a farne le spese potrebbe essere Johnsen, che rischia di tornare in panchina.

In attacco Nicola sembra orientato a confermare il blocco che ha garantito equilibrio e concretezza, anche se Sanabria sta spingendo forte per ritagliarsi una maglia da titolare. Qualche pensiero in più riguarda la difesa, dove pesa la squalifica di Ceccherini. A questo punto capitan Matteo Bianchetti è chiamato ad accelerare i tempi di recupero: il suo rientro dal primo minuto resta possibile, anche se dovrebbe scendere in campo con una mascherina protettiva per evitare rischi al naso, che ha subito una microfrattura. (ANSA).