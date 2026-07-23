Ct Nazionale, Romano: "L'Italia aspetta Guardiola, sullo sfondo tre candidature"

vedi letture

La FIGC aspetta Guardiola: Fabrizio Romano conferma il piano raccontato da Maldini.

La corsa alla panchina della Nazionale italiana resta aperta e il sogno continua a chiamarsi Pep Guardiola. Sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha commentato le dichiarazioni di Paolo Maldini, confermando che la Federazione sta concedendo ancora tempo al tecnico spagnolo prima di prendere una decisione definitiva.

Guardiola resta il sogno della FIGC

Romano ha spiegato che il nodo non riguarda l'aspetto economico, ma esclusivamente la scelta personale dell'allenatore del Manchester City. "Pep Guardiola non ne sta facendo una questione di soldi. Il punto è una scelta personale che dovrà fare." Il giornalista ha poi sottolineato come la FIGC sia intenzionata ad attendere ancora qualche giorno, pur mantenendo vive le alternative. "La decisione della Federazione è aspettare Guardiola. Non si aspetterà ottobre, ma vale la pena concedergli ancora un po' di tempo." Romano ha infine ricordato che, prima di Guardiola, era stato contattato anche Carlo Ancelotti, destinato però a proseguire il proprio percorso alla guida del Brasile, mentre sullo sfondo restano le candidature di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo.