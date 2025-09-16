Curiosità Kean: è il primo giocatore inserito in un videogioco di calcio come artista

vedi letture

Moise Kean non si è ancora sbloccato con la maglia della Fiorentina in questa stagione, anche sabato sera contro il Napoli il centravanti classe 2000 è rimasto a secco e il suo score in questa stagione segna sì 3 reti segnate, tutte però con la maglia della Nazionale italiana, nel corso dell'ultima sosta per le nazionali.

Intanto però Kean ha comunque battuto un record: la punta della Fiorentina, infatti, non solo sarà tra i protagonisti del gioco in sé e per sé come personaggio virtuale, ma sarà il primo giocatore presente in un videogioco di calcio nel ruolo di artista. La casa di produzione Electronic Arts ha infatti svelato la colonna sonora del videogioco EA SPORTS FC 26 (il vecchio 'FIFA'). La soundtrack di quest’anno include 109 brani provenienti da oltre 30 Paesi, firmati sia da artisti affermati che emergenti, tra i quali spicca anche Moise Kean, conosciuto col nome d'arte KMB.