Da Lang a McTominay: 10 azzurri in nazionale, tutti gli impegni

di Fabio Tarantino

Con l'infortunio di Anguissa in nazionale - sta rientrando in Italia - sono ora dieci i giocatori del Napoli impegnati in nazionale. Domani le prime partite, mercoledì prossimo l'ultima. Ecco il programma completo:

Giovedì 13 novembre
Elmas: ore 18 Macedonia-Lettonia (amichevole)
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: ore 20.45 Moldova-Italia

Venerdì 14 novembre
Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord
Lang: 20.45 Polonia-Olanda 

Sabato 15 novembre
Hojlund: 20.45 Danimarca-Bielorussia
Rrahmani: 20.45 Slovenia-Kosovo
McTominay: 20.45 Grecia-Scozia 

Domenica 16 novembre
Olivera: ore 2 Messico-Uruguay
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: 20.45 Italia-Norvegia 

Lunedì 17 novembre
Lobotka: 20.45 Germania-Slovacchia
Lang: 20.45 Olanda-Lituania

Martedì 18 novembre
Elmas: 20.45 Galles-Macedonia
McTominay e Hojlund: 20.45 Scozia-Danimarca 
Rrahmani: 20.45 Kosovo-Svizzera

Mercoledì 19 novembre
Olivera: ore 1 Usa-Uruguay (amichevole)