Da Milano - Ibrahimovic verso il recupero: può inaspettatamente esserci a Napoli

La notizia di giornata riguarda Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, come ricorda MilanNews, ha lavorato a Milanello

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia di giornata riguarda Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, come ricorda MilanNews, ha lavorato a Milanello, con una sessione divisa in due parti. Prima parte personalizzata sul campo per poi unirsi al resto del gruppo per qualche minuto nel finale. A due giorni dalla super sfida del "Maradona" salgono inaspettatamente le chance di rivedere lo svedese almeno in panchina. Nulla di definitivo ovviamente, visto che lo staff medico ha bisogno di capire come risponde il fisico di Zlatan al lavoro odierno e se potrà prendere parte alla rifinitura di domani con il resto dei compagni. Con la partenza per Napoli prevista per domenica mattina Ibra avrà a disposizione anche del tempo "extra" per provare il recupero.