Da Monza: "Nesta si copre col Napoli, due mosse per avere più sacrificio in difesa"

Alessandro Nesta potrebbe coprirsi per la sfida al Napoli. L'assenza di Keita in attacco ha portato molti ad inserire in formazione Caprari al fianco di Dany Mota, ma - riferisce il sito Monza-news.it - per la sfida al Napoli potrebbe esserci un atteggiamento più attento e compatto per sacrificarsi in fase difensiva.

In attacco con Dany Mota potrebbe esserci Ciurria in una sorta di 3-5-1-1. Anche a centrocampo Gagliardini insidia Castrovilli per avere più densità davanti alla difesa. Gli altri assenti sono Izzo e D'Ambrosio ed in difesa non ci sono dubbi sull'impiego di Pedro Pereira, Caldirola e Carboni.

Probabile formazione MONZA (3-5-1-1): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Gagliardini, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Dany Mota. Allenatore: Alessandro Nesta