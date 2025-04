Da Monza: “Squadra tragicomica come Fantozzi e solita figura color cioccolato…”

Il Monza, prossimo avversario del Napoli sabato alle 18 all'U-Power Stadium, è ultimo in classifica e oramai con un piede e mezzo in Serie B. Piovono critiche sulla formazione brianzola, ecco quanto si legge sul Ilcittadinomb.it: "Una volta si vagheggiava l’Europa, ora si sogna di non prendere tre gol prima del 30’. Il Monza Calcio sembra oggi il protagonista di un film di Paolo Villaggio: tragicomico, sconclusionato e con l’inevitabile figura di color cioccolato finale.

Dove è finito il Monza di Berlusconi? Ora in campo sembra più una gita scolastica mal organizzata. Ci si passa la palla come una patata bollente, si rincorre l’avversario solo se proprio non si può evitarlo e il concetto di “difesa compatta” è stato sostituito con “chi prima arriva, marca”.