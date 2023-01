Da Salerno: "Nicola pensa al cambio modulo contro il Napoli"

Ritornato alla guida della Salernitana, mister Nicola medita qualche cambio tattico in vista della sfida contro il Napoli

TuttoNapoli.net

Ritornato alla guida della Salernitana, mister Nicola medita qualche cambio tattico in vista della sfida contro il Napoli di domani pomeriggio. Visti i problemi difensivi (tra infortuni e gol subiti nelle ultime gare) e la forza d'urto dei partenopei in attacco, i granata potrebbero anche schierarsi con la difesa a quattro con uno tra Daniliuc e Lovato sulla corsia destra e l'altro ad affiancare Gyomber al centro della difesa, con Bradaric a sinistra. Non è da escludere però la riconferma della difesa a tre, sempre con gli stessi interpreti. Lo si legge su Tuttosalernitana.