Da Salerno: "Un'attesa di 17 anni! Tutto è possibile, abbiamo già dominato l'Atalanta"

Sognare l'impresa con serena consapevolezza, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com, sito di riferimento dei tifosi salernitana. Di seguito alcuni stralci:

"Mentre a Napoli c'è grande attesa per una partita che potrebbe permettere di ritrovare la vetta in solitaria e di allungare sulle più dirette inseguitrici, a Salerno la tifoseria sta vivendo la vigilia del derby atteso da 17 anni grande maturità e umiltà. Indubbiamente la rivalità sportiva con i cugini partenopei spingerà moltissime persone a gremire lo stadio in ogni ordine di posto, ma il divario tecnico è enorme e c'è sicuramente meno pathos rispetto al passato. Certo, le imprese di Empoli e Sassuolo sul campo della Juventus e i 4 gol inflitti dal Verona alla Lazio di Sarri confermano che nel calcio si parte 0-0 e tutto può accadere. La Salernitana, con tutti i suoi limiti, in casa ha retto bene 45 minuti a cospetto della Roma e ha dominato contro la super Atalanta di Gasperini. L'Arechi, come detto, risponderà alla grande e sarà componente incisiva".