Dall'Inghilterra - UEFA apre inchiesta su Ibra: irregolarità sulla società di scommesse

Nonostante il rinnovo col Milan per un'altra stagione, per Zlatan Ibrahimovic non è un periodo positivo. Secondo quanto riportano numerosi media inglesi - fra cui la BBC e il Daily Record - la UEFA avrebbe infatti aperto un procedimento nei confronti dell'attaccante a causa di presunte violazioni del codice etico sulle scommesse. Il massimo organo del calcio europeo, si legge in particolare, avrebbe nominato un ispettore incaricato di esaminare la situazione legata allo svedese e ad un presunto interesse finanziario in una società di scommesse.