Dalla Polonia - Zielinski ha rifiutato l'Al-Ahli: la moglie si è opposta all'Arabia

Stefan Bielanski, giornalista corrispondente in Polonia de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche qui in Polonia è arrivata la notizia del rifiuto di Zielinski all'Arabia Saudita. Sarebbe stata la moglie di Piotr ad opporsi a questa trasferta araba, alle volte le consorti dei giocatori fanno le cose giuste (ride, ndr.). L'Arabia è lontana, sicuramente Napoli è una piazza dove si sta molto bene e si guadagna bene. Alle volte guadagnare ancora di più non è così conveniente come può essere per un comune mortale. Cambiare la vita a 180° potrebbe essere anche molto sconveniente. La questione Zielinski, come la vicenda del ct dell'Italia, sembra quasi una telenovella, speriamo che finisca presto.

Tutto il mercato è un po' condizionato dall'Arabia Saudita, se ci fosse questa scelta di restare da parte di Piotr, dovrebbe essere trattato molto bene. Alle volte non conviene solo seguire l'oro, ma meglio giocare in una grande squadra in Europa. Lo conosciamo da anni, col carattere che ha non creerebbe nessun problema al Napoli anche senza il rinnovo. Piotr é una persona molto diversa rispetto a Milik, che nella sua vita si è sempre comportato in un certo modo".